В калифорнийской тюрьме Сан-Квентин демонтируют камеры смертников

В тюрьме Сан-Квентин демонтируют камеру смертников. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на офис губернатора штата Калифорния.

А вместо нее пространство крупнейшей в стране камеры смертников будет реорганизовано в “позитивную, исцеляющую среду”, в течение двух лет осужденные будут переведены в другие тюрьмы, где они смогут работать и выплачивать реституцию семьям своих жертв – об этом заявили официальные лица штата в понедельник.

Гэвин Ньюсом ввел мораторий на смертную казнь в Калифорнии в марте 2019 года, назвав смертную казнь дискриминационной и аморальной. При этом казней в штате не проводили с 2006 года. По данным Информационного центра смертной казни в Калифорнии находится самое большое количество приговоренных к смертной казни в стране: 695 заключенных.

“Я не собираюсь нести ответственность за сознательное лишение чьей-то жизни,” — сказал Ньюсом на пресс-конференции. “Мы — одна из немногих промышленно развитых стран в мире, которая до сих пор приговаривает свое население к смертной казни.”