Байден в понедельник обсуждает с союзниками ситуацию у границ Украины

В беседе участвуют лидеры ряда европейских стран, а также главы ЕС и НАТО, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Во второй половине дня в понедельник президент Джо Байден проводит телефонную видеобеседу с европейскими лидерами в рамках консультаций с трансатлантическими союзниками и партнерами в ответ на наращивание российского военного присутствия у границ Украины.



Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, в беседе принимают участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее сообщалось о том, что Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и их семей из Киева, а также выпустил рекомендацию для американцев, находящихся в Беларуси.