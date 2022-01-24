Госдепартамент рекомендует американцам воздержаться от поездок в Россию

Внешнеполитическое ведомство, в частности, отмечает сохраняющуюся напряженность на границе России и Украины, передает Русская служба «Голоса Америки».

Государственный департамент США обновил рекомендации для выезжающих в Россию, добавив в текст информацию о напряженности на российско-украинской границе.

России присвоен 4-й уровень предупреждения, соответствующий рекомендации «воздержаться от поездок».



Американцам не рекомендуется въезжать в Россию «из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, распространения COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследований со стороны российских силовых органов и произвольного применения местного законодательства».



«В связи с усиленным военным присутствием России и продолжающимися военными учениями в районе границы с Украиной, граждане США, находящиеся в районах Российской Федерации, непосредственно граничащих с Украиной, или планирующие посетить эти районы, должны знать, что ситуация на границе непредсказуема и что там наблюдается повышенная напряженность, – отмечается в документе. – Учитывая сохраняющуюся нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется путешествовать по суше из России в Украину через этот регион».

Ранее сообщалось о том, что Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и их семей из Киева, а также выпустил рекомендацию для американцев, находящихся в Беларуси.