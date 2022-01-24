Госдеп США предупреждает американцев в Беларуси

Посольство США в Минске напомнило гражданам США “о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в отношении политической и военной напряженности в регионе”. Ранее сообщалось о том, что Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и их семей из Киева.

“Продолжают поступать сообщения о дальнейшей военной активности России вблизи границ Украины, в том числе границы с Беларусью. Гражданам США рекомендуется избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации,” – говорится в предупреждении от Посольства.

Уровень рекомендаций по поездкам для Беларуси находится на «Уровне 4: Не путешествовать» из-за произвольного применения законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд.

Также посольство рекомендует убедиться, что американский паспорт действителен и имеет срок действия не менее шести месяцев и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

По всем вопросам можно связаться с Посольством США в Минске:Тел.: +375 17 210-12-83 / 217-7347 / 217-7348. Тел.: +375 29 676-0134 (в нерабочее время для граждан США). Электронная почта: consularminsk@state.gov

Или с Госдепом: 888-407-4747 или 202-501-4444