Госдеп предостерег от поездок в Украину “из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19”.

“Не ездите в Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19. Проявляйте повышенную осторожность в Украине из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые районы имеют повышенный риск,” – говорится на сайте Госдепа.

23 января 2022 года Государственный департамент санкционировал отъезд сотрудников прямого найма США и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве из-за сохраняющейся угрозы военных действий России. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

Есть сообщения, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут резко ухудшиться. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие.

Граждане США в Украине должны знать, что российские военные действия где-либо в Украине серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины.

Госдеп просит всех граждан США в Украине заполнить онлайн-форму, чтобы “мы могли лучше общаться с вами”.

Традиционно не рекомендуется ездить в Крым, ЛНР и ДНР.