НАТО объявило о переброске кораблей и истребителей в Восточную Европу из-за ситуации с Украиной

Страны – члены НАТО переводят свои силы в режим готовности и направляют дополнительные силы – корабли и истребители – в Восточную Европу из-за ситуации с Украиной, сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Дания отправила фрегат в Балтийское море и собирается перебросить четыре истребителя F-16 в Литву для поддержки миссии по патрулированию воздушного пространства.

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам Альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность перебросить военных в Румынию. Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35 для патрулирования воздушного пространства в регионе, а также направят один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО.

США, как говорится в заявлении, ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе.

“Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение вопросов безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны”, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось о том, что Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и их семей из Киева, а также выпустил рекомендацию для американцев, находящихся в Беларуси.

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