НАСА тестирует устройство, печатающее медицинские бинты из клеток человеческой кожи

НАСА приступило к испытаниям Bioprint FirstAid – портативного устройства, позволяющего астронавтам печатать медицинские бинты и пластыри, которые сделаны из клеток их собственной кожи. Описание биопринтера опубликовано на сайте NASA.

Действие устройства основано на технологии биопечати: так называют механизм действия особых 3D-принтеров, использующих при создании новых материалов жизнеспособные клетки организмов и их биоматериал.

Новое устройство способно печатать своеобразную «заплатку» на ране, состоящую из специальных биочернил. В их состав входят клетки самого астронавта: такая технология позволяет уменьшить риск отторжения материала человеческим организмом. При этом, как утверждают в НАСА, такие бинты позволят ранам, ожогам и порезам заживать быстрее, чем при использовании обычных бинтов и повязок. Процесс печати занимает около десяти минут.

Устройство было разработано Германским космическим агентством. Ранее биопринтер был отправлен НАСА на Международную космическую станцию для дальнейших испытаний. Ожидается, что подобные биопринтеры смогут стать неотъемлемой предметом в аптечке астронавтов, которые будут участвовать в будущих миссиях на Луну и Марс, передает Русская служба «Голоса Америки».