В Одессе задержан гражданин РФ, разыскиваемый в США за рэкет и мошенничество

Находился в международном розыске – в Одессе полиция задержала гражданина РФ. Как только правоохранителям стало известно о его местонахождении, они произвели задержание.

За совершение преступлений на территории США разыскиваемый приговорен к пожизненному заключению.

Как выяснили оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции Украины, гражданин другой страны обвиняется в денежных махинациях, «выбивании» долгов, рэкете, мошенничестве, хакерстве, наркопреступлениях. За совершение преступлений в США он был приговорен к пожизненному заключению и выдан ордер на арест, а затем объявлен в международный розыск.

18 января, в Одессе, оперативники, следователи областной полиции совместно с прокуратурой задержали 48-летнего разыскиваемого в порядке статей 208 и 582 (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины.

По оперативным данным, мужчина незаконно попал на территорию Украины, эта информация проверяется. Прокурором Одесской областной прокуратуры готовится ходатайство в суд о применении к злоумышленнику ареста. Уже уведомлены компетентные органы США о его задержании.