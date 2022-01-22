В Оклахоме поступило предложение сделать Библию официальной книгой штата

Законопроект 3890 был подан на этой неделе представительницей штата Тэмми Таунли, бывшей владелицей книжного магазина, продающего Библии.

В законопроекте не указана версия Библии, которая может стать официальной книгой штата, а их существует примерно 3 984 823 версии.

Критики законопроекта уверенны, что он не пройдет, как это было в Теннесси, Западной Вирджинии, Миссисипи, Луизиане и Техасе, где в прошлом уже пытались принять аналогичные резолюции, и все они потерпели неудачу несмотря на то, что у них была поддержка большинства, т.е. республиканцев.