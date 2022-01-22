Калифорния может разрешить вакцинацию детей от 12 лет без согласия родителей

Такое предложение внес сенатор Скотт Вайнер, демократ из Сан-Франциско, в четверг. Законопроект предполагает отмену требования родительского согласия для лиц от 12 до 17 лет для любой вакцины, которая была одобрена FDA и CDC. Отмечается, что законопроект Лайнера носит разрешительный, а не обязательный характер.

Законопроект включает в себя вакцинацию против различных заболеваний, не только COVID-19, таких как корь, гепатит и других заразных заболеваний, которые могут распространяться среди подростков, чьи родители не согласны на вакцинацию.

В настоящее время в Калифорнии лица в возрасте от 12 до 17 лет не могут быть вакцинированы без разрешения их родителей или опекунов, если только вакцина не предназначена специально для предотвращения заболеваний, передающихся половым путем.

По словам сенатора, сейчас в Калифорнии лица с 12 лет и старше могут давать согласие на вакцинацию против гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ), а также на лечение инфекций, передающихся половым путем, злоупотребления психоактивными веществами и лечения психических расстройств.