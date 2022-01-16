Дни бесплатного посещения национальных парков в 2022 г.

Служба национальных парков опубликовала даты бесплатных национальных парков. В течение пяти дней в 2022 году бесплатный вход будет в следующие дни:

17 января: День рождения Мартина Лютера Кинга-младшего.

16 апреля: первый день Недели национальных парков.

4 августа: годовщина Великого американского закона об открытом воздухе.

24 сентября: Национальный день общественных земель.

11 ноября: День ветеранов

Это значит, что более 400 национальных парков можно будет посетить бесплатно в указанные дни. Однако при отмене оплаты за вход оплата за другие услуги сохраняется: кемпинг, катание на лодках, туры и др.