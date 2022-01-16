В четверг, 13 января, судьи Верховного суда заблокировали мандат администрации Байдена на вакцинацию от COVID-19 для работодателей с более чем 100 сотрудников.

Как ранее писал “Славянский Сакраменто”, Калифорнийский семейный совет (California family council) присоединился к 30 другим организациям из других штатов, занимающимся вопросами семейной политики, в совместном выступлении против требования обязательной вакцинации.

При рассмотрении дела Верховный суд признал опасность злоупотребления исполнительной властью, напомнив федеральным чиновникам о четких полномочиях Конгресса, закрепленных в Конституции.

“Хотя Конгресс оставил за Управлением по охране труда и здоровья (Occupational Safety and Health Administration (OSHA) право регулировать профессиональные опасности, он не дал этому агентству полномочия регулировать общественное здравоохранение в более широком смысле,” — отметили шесть судей.