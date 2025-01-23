Трамп распорядился опубликовать все материалы об убийствах Мартина Лютера Кинга, Джона и Роберта Кеннеди.

23 января президент Дональд Трамп подписал указ под названием “Рассекречивание записей, касающихся убийств президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего”.

Указ устанавливает политику, согласно которой “спустя более 50 лет после этих убийств семьи жертв и американский народ заслуживают правды”.

В частности, указ предписывает директору Национальной разведки и другим соответствующим должностным лицам в течение 15 дней представить план полного и окончательного раскрытия всех записей об убийстве Джона Ф. Кеннеди; и немедленно изучить записи, касающиеся убийств Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, и представить план их полного и окончательного раскрытия в течение 45 дней.

Ручку, которой Трамп подписал указ, он попросил передать кандидату на пост министра здравоохранения Роберту Ф. Кеннеди-младшему — сыну Роберта Кеннеди племяннику убитого 35-го президента Джона Кеннеди.

“Многие люди ждали этого долго, десятилетиями, — сказал Трамп. — Все будет раскрыто”.

Президент Джон Кеннеди был убит в 1963 году в Далласе, а его младший брат Роберт был смертельно ранен 5 июня 1968-м в Лос-Анджелесе в ходе своей избирательной кампании на пост президента. За два месяца до убийства Роберта в ходе выступления на митинге 4 апреля был застрелен Мартин Лютер Кинг. Эти убийства породили множество конспирологических теорий.