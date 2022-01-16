Муж и жена умерли от COVID-19, оставив после себя 4 детей

Павел и Ольга Кузьменко умерли от COVID-19, оставив четверых детей.

Семейная чета из Траутдейла, штат Миссури, долгое время проживавшая в Портленде, Павел и Ольга Кузьменко умерли от COVID-19: Павел умер в конце декабря в возрасте 55 лет, а Ольга – в январе в возрасте 41 года. Сиротами остались дети в возрасте 10, 15, 16 и 17 лет, которые сейчас живут с другими членами семьи.

Это не первая потеря семьи – ранее в середине декабря от COVID умер отец Ольги, 80-летний Андрей Склярук.

Брат Ольги, 39-летний Павел Склярук, не знает, были ли привиты его сестра и ее муж.

Для помощи детям, ставшими сиротами, Лили Шевчук организовала сбор на GoFundMe, к моменту публикации статьи удалось собрать $207 000.

Как сообщает издание OregonLive, Павел Склярук думает, что его сестра и зять скончались не от коронавируса. Он обвиняет врачей и считает, что пара столкнулась с дискриминацией из-за своего украинского происхождения.