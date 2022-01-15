Калифорнийцы присоединились к апелляции против мандата Байдена на вакцинацию

Семейный совет Калифорнии присоединился к апелляции SCOTUS против мандата Байдена на вакцинацию.

Семейный совет Калифорнии (The California Family Council) в сотрудничестве с 30 другими советами по семейной политике из других штатов подал amicus brief в Верховный суд США по делу, слушание которого должно было состояться 7 января в Вашингтоне, DC.

В иске оспаривается общенациональное правило вакцинации или тестирования Управления по охране труда и здоровья (OSHA) для бизнесов США со 100 и более сотрудниками.

Джонатан Келлер, президент Семейного совета Калифорнии, опубликовал следующее заявление относительно подачи заявки:

“Независимо от того, какую позицию вы занимаете в дебатах о вакцинах, право граждан свободно исповедовать свою веру гарантируется Первой поправкой и должно защищаться. Искренне исповедуемые религиозные убеждения не должны игнорироваться президентом Байденом или федеральной бюрократией, которой он командует. Семейный совет Калифорнии присоединяется к нашим политическим союзникам по всей стране, выступая против неконституционных национальных мандатов.”

Среди 30 организаций из других штатов, подписавших amicus brief, есть организации из Небраски, Техаса, Южной Каролины, Канзаса, Индианы, Огайо, Монтаны, Айдахо, Луизианы, Нью-Джерси, Висконсина, Пенсильвании, Нью-Мексико, Миннесоты, Нью-Йорка, Мэна, Мичигана, Массачусетса, Делавэр, Северной Дакоты, Коннектикута, Вирджинии и др.