Кражи на железной дороге в округе Лос-Анджелес увеличились на 160%

Железнодорожная компания Union Pacific может отказаться от работы в округе Лос-Анджелес из-за всплеска краж.

Железнодорожные пути возле Линкольн-парка, округ Лос-Анджелес, завалены пустыми упаковочными коробками, в том числе от таких компаний кака Amazon, FedEx и UPS – такую картину можно наблюдать на видео AIR7 HD.

Как говорит местные жители, они регулярно видят людей, взламывающих груз.

Одна из крупнейших железнодорожных компаний страны Union Pacific, заявила, что может отказаться от работы в округе Лос-Анджелес из-за всплеска краж, в котором винит недостаточно жесткое судебное преследование за правонарушения.

Как сообщает ABC7, в декабре Union Pacific направила письмо Джорджу Гаскону (George Gascón), окружному прокурору округа Лос-Анджелес, в котором указала, что количество краж в округе увеличилось на 160% по сравнению с прошлым годом. И что хотя офицеры, патрулирующие этот район, арестовали более 100 человек за последние несколько месяцев, но с компанией не связывались для какого-либо судебного разбирательства.