Офис шерифа округа Сакраменто выпустил пресс-релиз, согласно которому 13 января 2022 года шериф Скотт Джонс применил свои чрезвычайные полномочия в связи с пандемией Covid-19.

Эти чрезвычайные полномочия гласят: “В любом случае, когда возникла или неизбежна чрезвычайная ситуация, угрожающая жизни заключенных государственного, окружного или городского пенитенциарного или исправительного учреждения, лицо, ответственное за учреждение, может вывести заключенных из учреждения”.

Это решение было принято шерифом Скоттом Джонсом после обзора самых последних научных и местных/государственных руководств по охране здоровья в отношении Covid-19 и, в частности, штамма Omicron. Продолжительная вспышка в тюрьмах округа Сакраменто может привести к катастрофическим последствиям для персонала и заключенных из групп высокого риска.

Согласно пресс-релизу, будут освобождены 204 осужденных (74 заключенных из главной тюрьмы, 129 человек – из исправительного центра Рио-Косумнес), которым осталось 90 или более суток или менее. Освобождение касается только осужденных и не распространяется на преступников, находящихся в предварительном заключении.

“Это решение нелегко принять офису шерифа, и на самом деле, нет ничего более сложного для этого правоохранительного органа, высшим приоритетом которого является безопасность и спокойствие этого сообщества,” – указывается в пресс-релизе.

Ранее шериф Сакраменто разразился постом, в котором разоблачал “авторов пандемии”.