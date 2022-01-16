Home Видео В Сакраменто прошел митинг за свободу Навального ВидеоНовостиОбществоСтатьиФоторепортажиЭксклюзив В Сакраменто прошел митинг за свободу Навального Jan 16, 2022 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Шериф округа Сакраменто освободит более 200 заключенных из-за COVID-19 Фейцер Николай Андреевич обвинен в растлении малолетнего ребенка Из-за профицита бюджета калифорнийцы могут получить дополнительные выплаты Выходец из СССР покинул пост заместителя начальника полиции в Дэвисе Резиденты штата Калифорния продолжают получать помощь с оплатой аренды В воскресенье, 16 января, в Сакраменто, у Капитолия штата Калифорния состоялся митинг за освобождение Алексея Навального