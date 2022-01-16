“Худший дом в лучшем квартале” в Сан-Франциско продан за 2 миллиона долларов

Непригодный для жилья 122-летний дом в викторианском стиле с заколоченными окнами и облупившейся краской, который известен как «худший дом в лучшем квартале» Сан-Франциско, продан почти за 2 миллиона долларов. Изначально он был выставлен на продажу за 995 000 долларов, но в конечном итоге был продан на аукционе за $197 000.

Тодд Уайли, который представлял продавца, сказал KRON4, что “дом мог рухнуть сам собой, если бы произошло землетрясение”.

“Кто-то должен был очень сильно хотеть эту собственность, чтобы забрать ее там, где они ее взяли. Было не так много данных, по которым можно было бы предположить, что он будет продаваться так дорого,” — сказал Уайли новостному изданию.