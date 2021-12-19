Шериф Сакраменто разоблачает “авторов пандемии”

Помните, когда появился Covid? Мы все были напуганы. Люди болели, люди умирали, а мы мало знали об этой болезни. «Пятнадцать дней, чтобы сгладить кривую» – вот, что нам всем сказали, чтобы мы отказались от своих свобод и заперлись в своих домах. Беспрецедентно, безусловно, но мы все это сделали (кроме тех «основных работников»). Затем показатель внезапно изменился. «Доступные аппараты ИВЛ» стали проблемой, которая позволила сохранить ограничения и «отсутствие средств индивидуальной защиты». Затем «Доступные места в отделении интенсивной терапии». Потом «госпитализации». Затем «положительные ставки». Помните цветную систему уровней? Затем, с появлением вакцины, нас уверили, что теперь это «пандемия непривитых» и что наши права будут восстановлены – «целевые процентные показатели вакцины» стали целью для возобновления нормальной, свободной жизни…. Мы, люди, выполнили и превзошли все эти показатели, но ограничения все еще сохраняются. Почему?

Наши «лидеры» не говорят о естественном иммунитете (который, как показывают исследования, НАМНОГО эффективнее вакцины), они не говорят о стремительном росте смертности от передозировок, самоубийств, ухудшении психического здоровья или разрушения нашей человечности, спрятанных под масками. Они не говорят о сомнительной ценности масок или локдаунах. Они не говорят о том, что кому грозит смерть, и, что еще важнее, о том, кому нет. Они не говорят о потраченных впустую годах, которые наши дети провели, не обучаясь чему-либо и отстающими в социализации, когнитивном прогрессе и по другим показателям развития. Они не говорят о терапевтических средствах и их эффективной способности уберечь инфицированных от наихудших аспектов вируса (помните, что не вакцина привела к успешной победе над эпидемией СПИДа, и по сей день это терапия!). Они не говорят о том факте, что опасный новый вариант Омикрон убил на этой неделе ровно одного человека во всем мире, а НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В АМЕРИКЕ, и на самом деле, похоже, имеет очень легкие симптомы. Фактически, НИКТО не говорит о ЛЮБОЙ из этих вещей – нам не разрешено. Потому что, если вы это сделаете, вы рискуете быть высмеянными, атакованными, заблокированными, названными расистами по какой-то странной причине и уничтоженными. Наши «лидеры» вовсе не кажутся лидерами.

А теперь мы делаем гигантский прыжок назад в наших свободах, а почему? Почему мы возвращаемся к радикальным предвакцинальным мерам, чтобы «контролировать распространение вируса», когда в Калифорнии вакцинировано 69,9%, а еще 8,1% вакцинированы частично? Как нам сказали те же «лидеры», о чем послушно и торжественно сообщили СМИ, «рост числа случаев на 47%!» Да ладно, это ужасно звучит! Но так ли это на самом деле? Основанием для продолжающегося подавления наших свобод, продолжающегося пагубного социального воздействия и сохранения неограниченных «чрезвычайных» полномочий для наших лидеров является увеличение числа случаев с чуть менее 10 на 100 000 жителей до чуть более 14. Очевидно, что чем ниже цифры, тем больше процент изменений.

Год назад показатель положительных случаев составлял 99,7 на 100 000, что более чем в 10 раз выше (и 112 случаев на 100 000 месяц спустя). Всего три месяца назад, в сентябре, было 27 случаев на 100 000, что почти вдвое больше, чем сейчас, когда были введены новые ограничения! Будет ли это нашей новой метрикой – увеличение прироста положительных случаев? Потому что, если мы снизим до 1 случая на 100 000, то увеличение до 2 – это 100%-ное увеличение! Видите, в этом нет никакого смысла? Чем ниже мы опускаемся, тем больше процент увеличения при колебаниях показателей. Это бессмысленно, ненужно и неправильно. Covid будет с нами навсегда, но мы во что бы то ни стало побеждаем эту пандемию.

Пора дать людям, бизнесу, детям и обществу процветать. Пора ликвидировать «чрезвычайные полномочия», которыми обладают политики и неизбираемые бюрократы. Пришло время процветать в постпандемическом мире, как было при каждой пандемии в истории, которая не использовалась в качестве политического инструмента. Пора вернуть в Калифорнию личные свободы, социальные связи и людей, принимающих СОБСТВЕННЫЕ решения относительно того, что в их интересах и интересах их семьи – будь то вакцинация или нет, ношение маски или нет или общение с другими людьми или нет. ЭТО наша новая реальность – давайте давай перейдем к делу!

Остановитесь и Подумайте. А затем встаньте и говорите.

Скотт Джонс, шериф Сакраменто