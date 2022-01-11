Выходец из СССР покинул пост заместителя начальника полиции в Дэвисе

Павел Дорошов ушел в отставку 31 декабря с должности заместителя начальника агентства в Дэвисе, отслужив 38 лет в правоохранительных органах.

Его опыт был решающим при его назначении в оперативную группу ФБР по борьбе с организованной преступностью, расследующую угон автомобилей и вымогательства в русской общине в районе Сакраменто.

Иммигрант из СССР, чья семья приехала в Дэвис в 1978 году, Павел начинал службу в качестве курсанта-добровольца в Департаменте полиции Дэвиса, позже служил офицером запаса/автопатрульным, полицейским офицером, сержантом, лейтенантом и заместителем начальника. Работая в полиции, он встретил свою будущую жену.

На протяжении всей своей карьеры Дорошов заработал репутацию специалиста по работе с общественностью, также он играл ключевую роль в операциях и в принятии решений.

Изначально Павел Дорошов думал, что пойдет по стопам отца и будет биологом, но как ребенок он смотрел много фильмов о полицейских, ему было интересно, ка они работают; а повзрослев, влюбился в эту работу.

Сейчас, после отставки, Павел Дорошов планирует отдохнув месяц, проводя больше времени с семьей.