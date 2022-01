Резиденты штата Калифорния продолжают получать помощь с оплатой аренды

Калифорния получила 62 миллиона долларов от Департамента финансов США для помощи с оплатой аренды.

По госпрограмме уже выделено более 1,7 миллиарда долларов, во время пандемии оказана помощь более чем 145 000 домохозяйств.

7 января Департамент жилищного строительства и общественного развития штата Калифорния (The California Department of Housing and Community Development, HCD) объявил о получении дополнительных 62 млн долларов США от Департамента финансов США для продолжения успешной реализации в штате программы помощи с оплатой аренды в связи с COVID-19.

Из тех, кто получил помощь к настоящему моменту, более 84% являются домохозяйствами с очень низким или чрезвычайно низким доходом, зарабатывая менее 50% среднего дохода по региону. Из подавших заявки более 56% составляют женщины, возглавляющие домохозяйства, и более 25% заявителей старше 50 лет.

Тысячи калифорнийцев продолжают подавать заявки каждую неделю, и штат продолжает их рассматривать. Во многих случаях заявители продолжают получать защиту от выселения, которая действует до конца марта 2022 года.

Также доступны ресурсы юридической помощи, чтобы помочь арендаторам ориентироваться в доступных средствах защиты. Бесплатная или по низкой цене юридическая помощь доступна на сайте www.lawhelpca.org и/или на странице Tenant Resources на сайте HousingIsKey.com.