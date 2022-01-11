В Калифорнии ношение масок продлено до середины февраля

В Калифорнии снова введено требование по обязательному ношению масок внутри общественных помещений. Это требование было возобновлено 15 декабря 2021 года, срок его действия истекал 15 января. Новое требование продлевает ношение масок до середине февраля. Это решение о связано с ростом числа случаев заболевания COVID, высокой скорости передачи варианта Omicron и их воздействия на систему здравоохранения по всему штату.

Об этом заявил в прошлую среду министр здравоохранения и социальных служб штата Марк Гали, указав на рост случаев заражения COVID-19 и госпитализаций.

Таким образом, ношение масок теперь обязательно в магазинах, ресторанах, театрах, развлекательных центрах, церквях и государственных учреждениях и т.п.

Доктор Марк Гали также сказал, что жителям следует рассмотреть возможность ношения масок более высокого качества, а не просто шарфов или свободных тканевых покрытий для лица.