Женщина положила ребенка в багажник, чтобы не заразиться COVID-19

41-летнюю женщину из Хьюстона, работающую учителем школьного округа, обвиняют в том, что она подвергла опасности своего ребенка.

Она положила своего 13-летнего сына в багажник машины, чтобы изолировать его после того, как у него был выявлен положительный результат на COVID-19 и чтобы она не заразилась от него, пока везла его на дополнительное тестирование.

Округ, в котором женщина работает, заявил, что ребенок не пострадал, передает Fox5. Округ также подтвердил изданию Houston Chronicle, что женщина сейчас находится в административном отпуске.