Google после письма Тихановской удалил рекламу материалов с видеопризнаниями белорусских политзаключенных

Google удалил рекламные ролики материалов белорусских провластных ресурсов, которые показывали видео допросов белорусских политических заключенных: это сообщается на сайте бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Тихановская направила письмо исполнительному директору Google по предложению членов Координационного совета и семей политзаключенных. В нем политик просила компанию обратить внимание на злоупотребления белорусского режима: она привела в пример более 40 рекламных материалов в ютубе, в которых были использованы видео допросы и признаний на камеру. Среди видео были “признания” Николая Бределева, Александра Богданова и других политических заключенных.

Тихановская в письме отметила, что показания, полученные под принуждением властей, в соответствии с Конвенцией ООН против пыток квалифицируются как пытки. Она призвала Google принять меры, чтобы прекратить демонстрацию подобных роликов.

Вице-президент компании Google Каран Бхатиа сообщил, что все указанные в письме рекламные объявления были удалены, а аккаунты, которые их размещали, не смогут впредь размещать пропагандистскую рекламу.

“Мы ограничили эти рекламные аккаунты от показа каких-либо дополнительных объявлений и будем внедрять автоматизированные правила для упреждающей маркировки любых создаваемых новых объявлений и включения в них нарушающих целевые страницы и (или) нарушающих видео роликов, которые мы уже видели. Это означает, что любые вновь созданные объявления, указывающие на одни и те же целевые страницы или видео, не будут появляться на наших платформах”, – указал Бхатиа.

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