Байден: США и их союзники дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину

Беседа Джо Байдена и Владимира Зеленского была посвящена обсуждению путей снятия напряженности, вызванной концентрацией российских войск у украинских границ, передает Русская служба «Голоса Америки».
Президент США Джо Байден заявил в воскресенье президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты и их союзники дадут «решительный ответ», если Россия продолжит вторжение в Украину.
Об этом говорится в заявлении Белого дома, с которым выступила пресс-секретарь Джен Псаки.
«Президент Байден ясно заявил, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину», – подчеркнула Псаки в заявлении по итогам телефонного разговора двух президентов.
Владимир Зеленский выразил президенту США признательность за непоколебимую поддержку.
Президент Украины написал в «Твиттере», что в ходе разговора обсуждались общие действия, направленные на сохранение мира в Европе и предотвращение дальнейшей эскалации конфликта.
Он также отметил, что беседа подтвердила особый характер американо-украинских отношений.
О том, что телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским был запланирован на вечер воскресенья по киевскому времени, сообщило ранее в воскресенье Радио Свобода со ссылкой на пресс-Сергея Никифорова – пресс-секретаря украинского президента.
Как отмечалось ранее, целью беседы было обсуждение путей снятия напряженности, вызванной концентрацией российских войск у восточных границ Украины.
В пятницу о предстоящем разговоре двух президентов сообщил официальный представитель Белого дома. Это произошло через день после того, как Байден провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Байдену не удалось достичь существенного прогресса в том, чтобы убедить Путина отвести приблизительно 100 тысяч военнослужащих, размещенных у границ с Украиной, хотя американские официальные лица не считают, что Путин принял решение о вторжении в соседнюю страну.
В ходе состоявшегося в четверг 50-минутного телефонного разговора лидеров США и России Байден вновь предупредил Путина, что США и их западные союзники введут значительные экономические санкции против Москвы, если Путин вторгнется в Украину, хотя Байден исключил военный ответ.
31 декабря, во время новогодних мероприятий в Уилмингтоне, штат Делавэр, Байден заявил журналистам, что новые агрессивные действия России в отношении Украины приведут к жестким санкциям, которые станут сильным ударом для российской экономики.
«Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить», – подчеркнул глава Белого дома.
Кремль, в свою очередь, заявил, что в ходе разговора Путин сказал Байдену, что новые жесткие санкции могут привести к полному разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой.
Байден также сказал, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером 30 декабря было еще раз согласовано проведение американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в последний день уходящего года побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Речь шла о готовности союзников дать жесткий ответ на возможное новое вторжение России в Украину.
«Североатлантический альянс готов к конструктивному диалогу с Россией, в то же время он укрепляет единство для сдерживания дальнейшей (российской) агрессии против Украины», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства США.
США поставляют Киеву стрелковое оружие и боеприпасы, а также ракеты Javelin, которые, по их заявлениям, должны использоваться исключительно в целях обороны.
«Президент Байден [в разговоре с Путиным] повторил, что значительный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В ходе предстоящих переговоров Россия потребует, чтобы НАТО, военный альянс, сформированный после Второй мировой войны, отказал в членстве Украине и сократил присутствие в Центральной и Восточной Европе. В Белом доме отказались комментировать детали закрытых переговоров.
Напомним, что после состоявшегося 30 декабря телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина группа из 24 бывших сотрудников национальной безопасности США и экспертов по России (в нее входят бывшие сотрудники администраций Обамы, Буша и Клинтона) выступила с заявлением, содержащим обращенный к главе Белого дома призыв незамедлительно и публично изложить перечень жестких санкций, с которыми столкнется Россия, если Кремль начнет новую агрессию против Украины.
Как сообщило агентство Associated Press, заявление подписали несколько экс-послов США, в том числе – бывшие послы в России: Майкл Макфол и Александр Вершбоу и бывшие послы в Украине: Стивен Пайфер и Джон Хербст.