Байден: США и их союзники дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину

Беседа Джо Байдена и Владимира Зеленского была посвящена обсуждению путей снятия напряженности, вызванной концентрацией российских войск у украинских границ, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты и их союзники дадут «решительный ответ», если Россия продолжит вторжение в Украину.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, с которым выступила пресс-секретарь Джен Псаки.

«Президент Байден ясно заявил, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину», – подчеркнула Псаки в заявлении по итогам телефонного разговора двух президентов.

Владимир Зеленский выразил президенту США признательность за непоколебимую поддержку.

Президент Украины написал в «Твиттере», что в ходе разговора обсуждались общие действия, направленные на сохранение мира в Европе и предотвращение дальнейшей эскалации конфликта.

Он также отметил, что беседа подтвердила особый характер американо-украинских отношений.

О том, что телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским был запланирован на вечер воскресенья по киевскому времени, сообщило ранее в воскресенье Радио Свобода со ссылкой на пресс-Сергея Никифорова – пресс-секретаря украинского президента.

Как отмечалось ранее, целью беседы было обсуждение путей снятия напряженности, вызванной концентрацией российских войск у восточных границ Украины.

В пятницу о предстоящем разговоре двух президентов сообщил официальный представитель Белого дома. Это произошло через день после того, как Байден провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Байдену не удалось достичь существенного прогресса в том, чтобы убедить Путина отвести приблизительно 100 тысяч военнослужащих, размещенных у границ с Украиной, хотя американские официальные лица не считают, что Путин принял решение о вторжении в соседнюю страну.

В ходе состоявшегося в четверг 50-минутного телефонного разговора лидеров США и России Байден вновь предупредил Путина, что США и их западные союзники введут значительные экономические санкции против Москвы, если Путин вторгнется в Украину, хотя Байден исключил военный ответ.

31 декабря, во время новогодних мероприятий в Уилмингтоне, штат Делавэр, Байден заявил журналистам, что новые агрессивные действия России в отношении Украины приведут к жестким санкциям, которые станут сильным ударом для российской экономики.

«Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить», – подчеркнул глава Белого дома.

Кремль, в свою очередь, заявил, что в ходе разговора Путин сказал Байдену, что новые жесткие санкции могут привести к полному разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой.

Байден также сказал, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером 30 декабря было еще раз согласовано проведение американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в последний день уходящего года побеседовал по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Речь шла о готовности союзников дать жесткий ответ на возможное новое вторжение России в Украину.

«Североатлантический альянс готов к конструктивному диалогу с Россией, в то же время он укрепляет единство для сдерживания дальнейшей (российской) агрессии против Украины», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства США.

США поставляют Киеву стрелковое оружие и боеприпасы, а также ракеты Javelin, которые, по их заявлениям, должны использоваться исключительно в целях обороны.

«Президент Байден [в разговоре с Путиным] повторил, что значительный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе предстоящих переговоров Россия потребует, чтобы НАТО, военный альянс, сформированный после Второй мировой войны, отказал в членстве Украине и сократил присутствие в Центральной и Восточной Европе. В Белом доме отказались комментировать детали закрытых переговоров.

Напомним, что после состоявшегося 30 декабря телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина группа из 24 бывших сотрудников национальной безопасности США и экспертов по России (в нее входят бывшие сотрудники администраций Обамы, Буша и Клинтона) выступила с заявлением, содержащим обращенный к главе Белого дома призыв незамедлительно и публично изложить перечень жестких санкций, с которыми столкнется Россия, если Кремль начнет новую агрессию против Украины.

Как сообщило агентство Associated Press, заявление подписали несколько экс-послов США, в том числе – бывшие послы в России: Майкл Макфол и Александр Вершбоу и бывшие послы в Украине: Стивен Пайфер и Джон Хербст.