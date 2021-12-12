В результате торнадо, обрушившегося на несколько штатов, погибли десятки человек

По состоянию на вечер субботы по крайней мере 36 человек умерли в пяти штатах: 22 в Кентукки, 6 в Иллинойсе на предприятии Amazon, 4 в Теннесси, 2 в Арканзасе и 2 в Миссури. По прогнозам, это неокончательные цифры, и количество жертв будет расти.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что “это было самое разрушительное событие торнадо в истории нашего штата”. Он также объявил чрезвычайное положение, активировал Национальную гвардию и привлек полицию штата.

В субботу президент Джо Байден написал в Твиттере, что он проинформирован о ситуации и что его администрация «работает с губернаторами, чтобы гарантировать, что у них есть все, что им нужно, поскольку поиск выживших и оценка ущерба продолжаются».