Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о торнадо для южной части округа Бьютт и западной части округа Юба.

Фото: Action News

Предупреждение действовало до 2:45 дня. “Немедленно укройтесь в убежище, если вы находитесь на пути торнадо!” – говорилось в сообщении метеорологической службы.

Обновление на 12:35 дня: область грозы движется по направлению к Сакраменто, существует опасность скопления града на дорогах.

Между тем, у Района залива начинают формироваться мощные дожди и грозы.

В отдельных районах Северной Калифорнии днем возможны дожди и небольшой град.