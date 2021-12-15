В штате Нью-Йорк все медицинские работники должны быть вакцинированы против COVID-19

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк издал постановление, которое требует, чтобы все медицинские работники в штате были вакцинированы против COVID-19. Освобождение от вакцинации можно получить только в случае медицинских показаний. Освобождение по религиозным убеждениям не предусмотрено.

В связи с этим некоторые медицинские работники оспаривают это постановление, утверждая, что оно нарушает их конституционное право свободно исповедовать свою религию. Они обратились в федеральный суд, утверждая, что не могут подчиниться мандату на вакцинацию, не нарушив свои религиозные убеждения, потому что все три вакцины были протестированы или разработаны с использованием абортированных плодных клеток.

В понедельник Верховный суд отклонил два запроса о блокировании постановления о вакцинации. Ранее этой осенью апелляционный суд США 2-го округа отказался приостановить постановление, поэтому медицинские работники обратились в Верховный суд.

Представители администрации штата Нью-Йорк заявили, что клетки, используемые для исследований и разработок вакцин, выращиваются в лаборатории. Более того, “использование клеточных линий плода для тестирования является обычным явлением, в том числе для вакцины против краснухи, которую медицинские работники Нью-Йорка уже обязаны принимать”.

Конференция католических епископов США и другие религиозные лидеры, выступающие против абортов, заявили, что вакцинация этически приемлема. Папа Франциск и Конференция католических епископов призвали людей пройти вакцинацию.