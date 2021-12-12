Грабители украли драгоценности на сумму $300 000 из ювелирного магазина в Сакраменто

Грабители украли драгоценности на сумму $300 000 из ювелирного магазина в Южном Сакраменто. Ранее сообщалось о рейдах вооруженных грабителей по всей Северной Калифорнии.

В пятницу днем, 3 декабря, два человека зашли в ювелирный магазин на Флорин-роуд, вытащили пистолеты, наставили их на владельца магазина и забрали все драгоценности на сумму около 300 000 долларов.

Владелец опубликовал видео наблюдения подозреваемых, надеясь, что их кто-то сможет узнать.

Ранее сообщалось о рейдах вооруженных грабителей по всей Северной Калифорнии. В частности, недавно элитные магазины в Сан-Франциско пострадали от налетов грабителей, а губернатор Калифорнии объявил войну бандам магазинных воров.