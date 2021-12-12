Ресторан в Сан-Франциско выгнал вооруженных полицейских

Ресторан в Сан-Франциско, который выгнал вооруженных полицейских, извинился за эту ситуацию.

Рэйчел Силкокс и Кристина Лидагс Комптон, совладельцы ресторана Hilda и Jesse в Норт-Бич, Сан-Франциско, а также персонал попросили трех вооруженных полицейских в форме уйти, потому что их внешний вид вызвал у них неудобство. “Сотрудники почувствовали себя неуютно из-за их многочисленного оружия,” – сотрудники Hilda и Jesse написали в Instagram.

Вскоре в социальных сетях и в обзорах Yelp на ресторан посыпались негативные отзывы за эту ситуацию с представителями правоохранительных органов.

В новом заявлении совладельцы ресторана написали “Мы совершили ошибку и приносим свои извинения за досадный инцидент в пятницу, когда мы попросили сотрудников полицейского управления Сан-Франциско покинуть наш ресторан. Мы благодарны всем военнослужащим, которые упорно трудятся, чтобы защитить нас, особенно в эти трудные времена. Мы надеемся, что это будет поучительный момент для нас, поскольку мы ремонтируем и продолжаем наводить мосты с SFPD. Это тяжелые времена , и мы плохо с этим справились.”

Начальник полиции Сан-Франциско Уильям Скотт написал в Твиттере, что считает произошедшее “обескураживающим и лично разочаровывающим”.