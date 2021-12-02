Губернатор Калифорнии объявил войну бандам магазинных воров

В ответ на недавний рост организованного воровства в розничной торговле по всему штату губернатор Гэвин Ньюсом приказал Калифорнийскому дорожному патрулю (CHP) увеличить свое присутствие рядом с крупными торговыми объектами и объявил о предлагаемом увеличении бюджета штата на 2022-2023 гг., чтобы бороться с воровством в сфере розничной торговли, говориться на сайте губернатора.

“Бизнесы и клиенты должны чувствовать себя в безопасности, совершая праздничные покупки. Вот почему Калифорния существенно увеличивает присутствие CHP, особенно вблизи торговых центров, и будет инвестировать еще больше для решительного пресечения розничной преступности. Как владелец малого бизнеса, я полон решимости привлечь этих преступников к ответственности и защитить наш местный бизнес,” – сказал губернатор Гэвин Ньюсом.

Более частые патрули будут продолжаться в течение всего праздничного сезона. Ранее сообщалось о предъявлении обвинений десятку подозреваемым в грабеже магазинов в области Сан-Франциско.