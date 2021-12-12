В штате Вашингтон застрелен молодой прихожанин славянской церкви

8 декабря около 10 вечера был застрелен Рувим Стуков на стоянке торгового центра возле Enchanted Parkway South в городе Федерал Вэй, штат Вашингтон. Когда приехали офицеры полиции, они обнаружили на стоянке человека с огнестрельными ранениями, спасти его не удалось.

Полиция Федерал Вэй сообщила в пресс-релизе, что стрельба не была случайной, и жертва была выбрана целью. По данным правоохранителей, Стуков и неизвестный подозреваемый были вовлечены в спор, переросший в перестрелку. Полиция считает, что подозреваемый угнал автомобиль Стукова.

Семья Рувима объявила сбор средств на GoFundMe, как указано на странице, он был «любимым и ценным членом» баптистской церкви “Спасение” (Salvation Baptist Church) в Эджвуде. Семья просит продолжать молиться за них, “пока они приспосабливаются к мучительной реальности, стоящей перед ними”.

Полиция города Федерал Вэй просит связаться с ним всех, у кого есть информация о стрельбе, по телефону 253-835-2121.