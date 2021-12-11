Мэр Нью-Йорка объявил о введении обязательной вакцинации для работников частного сектора

6 декабря мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о расширении программы “Ключ к Нью-Йорку” – первой в стране обязательной вакцинации для рабочих и клиентов бизнесов в закрытых помещениях, фитнес-клубов, развлекательных заведений и на площадках для выступлений.

Согласно этой программе, с 14 декабря требуется, чтобы у детей в возрасте 5-11 лет было подтверждение вакцинации, хотя бы получение одной дозы. А начиная с 27 декабря все жители Нью-Йорка от 12 лет и старше, у кого нет освобождения от прививки, должны будут предъявить доказательства полной вакцинации.

Ранее сообщалось, что Байден ужесточил правила сдачи анализов на COVID-19 при въезде в страну, а Федеральный суд заблокировал указ Белого дома об обязательной вакцинации медработников.