Федеральный суд заблокировал указ Белого дома об обязательной вакцинации медработников

Суд Миссури удовлетворил иск десяти штатов, в котором указывалось на то, что администрация Байдена берет на себя «слишком широкие полномочия», передает Русская служба «Голоса Америки».

Федеральный суд Миссури в понедельник заблокировал намерение администрации Белого дома сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для миллионов работников сферы здравоохранения сразу в десяти штатах – тех, которые первыми подали соответствующий иск против Белого дома: Миссури, Аляске, Арканзасе, Айове, Канзасе, Небраске, Северной и Южной Дакоте, Вайоминге и Нью-Гэмпшире.

Указ администрации Байдена, который оспаривался в суде, обязывал пройти вакцинацию примерно 17 миллионов медицинских сотрудников, работающих в 76 тыс. медицинских центров и клиник и получающих финансирование через государственные программы в области здравоохранения.

Однако, как сказано в вердикте, который вынес окружной судья Мэттью Шелп из Сент-Луиса, медицинские учреждения, предоставляющие услуги пожилым и малоимущим в рамках федеральных программ «Медикер» и «Медикейд», не получили от Конгресса США четких полномочий по выполнению требования о вакцинации. Первоначально было определено, что все эти сотрудники должны получить первую дозу вакцины до 6 декабря, и вторую дозу – до 4 января будущего года. Однако, судья Шелп посчитал, что федеральные власти вмешиваются в область, которая традиционно является прерогативой властей штатов, что нарушает сам принцип американского федерализма.

Решение суда в Миссури вынесено после аналогичного вердикта федерального суда в Новом Орлеане, штат Луизиана, который ранее заблокировал требование Белого дома к частным компаниям, насчитывающим более ста работников, в обязательном порядке провести вакцинацию, а не получивших прививку – обязать еженедельно сдавать тест на наличие коронавируса.