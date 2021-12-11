Начался последний раунд выплат по программе Golden State Stimulus, в минувший понедельник около 800 000 стимулирующих чеков было отправлено по почте жителям Калифорнии, отвечающие требованиям; проживающие в штате более половины налогового года 2020 года и заработавшиe $75 000 или меньше в 2020 году.

Согласно заявлениям администрации штата, до 17 декабря будет отправлено около 563 миллионов долларов в виде чеков, сумма чеков колеблется от $600 до $1100. Установлены следующие временные рамки для отправки чеков:

376-584 с 15.11.2021 по 03.12.2021585-719 с 29.11.2021 по 17.12.2021720-927 с 13.12.2021 по 31.12.2021928-999 с 27.12.2021 по 11.01.2022.

На сайте www.ftb.ca.gov можно проверить свой статус и оценить размер выплаты.