Сантехник, нашедший деньги в церковном туалете, получил $20 000

Сантехник, нашедший деньги в стене церковного туалета, получил $20 000 в качестве вознаграждения.

Сантехник, который в ноябре пришел чинить туалет в церкви Джоэла Остина в Лейквуде, штат Техас и нашел конверты с деньгами и чеки в стене, получил вознаграждение в размере $20 000. Полиция считает, что деньги и чеки, которые он нашел, связаны с кражей в церкви в 2014 году, когда были украдены $600 000.

Организация CrimeStoppers, которая обещала выплатить вознаграждение за информацию об о краже, выдала сантехнику чек на $20 000 за то, что он предупредил церковь о своей находке. По словам самого сантехника, “эти деньги ему очень помогут”, сообщают СМИ.