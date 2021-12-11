Невакцинированным пациентам в Иллинойсе придется оплачивать свои больничные счета?

В понедельник в законодательный орган штата Иллинойс было вынесено предложение, которое, подразумевает, что невакцинированные пациенты будут оплачивать свои медицинские расходы, если они будут госпитализированы с COVID-19.

Также предполагается, что предложение побудит людей подумать о стоимости лечения и сделать прививку.

Как сообщают СМИ, исследование Centers for Medicaid and Medicare Services (CMS) показало, что средняя стоимость госпитализации, связанной с COVID-19, составляет $24 033 доллара.

Больница HSHS St. John’s Hospital сообщила в своем сообщении в Facebook, что подавляющее большинство пациентов, госпитализированных с COVID-19 в 15 больницы в Иллинойсе и Висконсине, не вакцинированы.