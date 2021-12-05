Сантехник нашел $600 тыс. наличными спрятанные в стене туалета церкви

10 ноября сантехник пришел в церковь пастора Джоэла Остина Lakewood Church в Хьюстоне, чтобы отремонтировать туалет, он “отодвинул изоляцию, и из стены выпало около 500 конвертов” с наличными и чеками.

Сумма найденных денег пока неизвестна, но, как сообщают разные издания, обнаружение денег произошло через 7 лет после того, как в марте 2014 года было заявлено, что из сейфа в церкви были украдены 600 000 долларов наличными и в чеках. В пятницу полиция Хьюстона подтвердила, что деньги, по всей видимости, связаны с этой кражей.

Lakewood Church подтвердила обнаружение денег и сообщила в своем заявлении, что они уведомили полицейское управление Хьюстона об их обнаружении.