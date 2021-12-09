Госдепартамент: мы хотим вести открытый диалог с Россией

Официальный представитель Госдепартамента заявил о прогрессе в переговорах с Россией о выдаче дипломатических виз, передает Русская служба «Голоса Америки».

Государственный департамент США и российский МИД дел смогли добиться прогресса в переговорах о взаимной выдаче дипломатических виз, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать вчерашнее высказывание генерального консула РФ в Хьюстоне об «осторожных позитивных подвижках» в визовых переговорах, которые ведут спецпредставители Госдепартамента и МИД РФ, Прайс подтвердил, что «в последние дни» в переговорах действительно наметился прогресс. По словам представителя Госдепартамента, обсуждения все еще ведутся и вскоре пройдет очередной раунд переговоров о возобновлении выдачи въездных виз для сотрудников дипломатических миссий в обеих странах.

«Нам необходимы каналы связи. Мы хотим и нуждаемся в возможности вести открытый, откровенный и прямолинейный диалог с Российской Федерацией. Именно поэтому… вчера президент [Байден] принял участие в видеоконференции с президентом Путиным, – подчеркнул Прайс, – Но очевидно, что не все вопросы, будь то укомплектование штата посольств, российская агрессия, вопросы кибербезопасности, стратегическая стабильность, могут решаться на уровне президента, и поэтому у нас есть посольства».

Нед Прайс подчеркнул, что для решения проблем, накопившихся в отношениях между США и Россией, Госдепартаменту необходимо иметь в Москве «полностью функционирующее посольство». При этом, как отметил Прайс, Соединенные Штаты «понимают желание России иметь полноценно функционирующее посольство здесь, в Вашингтоне», и Госдепартамент, по его словам, уделяет этому вопросу первоочередное внимание.

«Мы ценим открытые линии общения и диалог, но должна быть взаимность. И я думаю, что русские показали в последние месяцы, что они не желают – по крайней мере до сих пор – позволить нам иметь полностью функционирующее посольство в Москве», – добавил Прайс.

Представитель Госдепартамента выразил надежду на укрепление дипломатических каналов и усиление коммуникаций между Вашингтоном и Москвой, так как «на кону находится множество национальных интересов».