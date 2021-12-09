Беларусь заняла пятое место в мире по количеству заключенных журналистов, Россия – на девятом

Комитет по защите журналистов опубликовал доклад о количестве журналистов в мире, находящихся в тюрьме. В этом году их число достигло максимальной отметки за всю историю – 293 человека. Беларусь в этом списке на пятом месте, Россия – на девятом.



Лидер антирейтинга в этом году Китай, это же место он занимал и два прошлых года – в стране за решеткой находится 50 сотрудников СМИ. На втором месте Мьянма: после начала репрессий против СМИ, последовавших за военным переворотом 1 февраля, за решеткой оказалось 26 журналистов.



Завершают пятерку Египет (в тюрьме находится 25 сотрудников СМИ), Вьетнам (23 человека) и Беларусь (19 журналистов).

Россия вошла в список под номером 9: в стране, по данным организации, 14 заключенных работника СМИ. В Узбекистане и Азербайджане – по двое, в Казахстане и Туркменистане за решеткой находятся по одному журналисту.

Репрессии против независимых журналистов в Беларуси ужесточились после президентских выборов 2020 года: в отношении представителей прессы были заведены десятки уголовных дел, проведены более сотни обысков, разгромлены крупнейшие редакции, конфискована техника. Многие журналисты, чтобы избежать ареста, вынуждены уезжать из страны. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране 31 журналист находится за решеткой.

Первого декабря в разных городах Беларуси прошли обыски у журналистов, правозащитников и активистов. Силовики пришли к людям в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске. Некоторых увезли на допросы. Политолог Валерий Карбалевич считает, что у белорусских властей есть установка не снижать поток репрессий.

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