Байден: вариант размещения войск США в Украине «не рассматривается»

В пятницу президент надеется официально объявить о проведении переговоров на высоком уровне между Россией и союзниками по НАТО, сообщает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Reuters.

Президент Джо Байден заявил в среду, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России «не рассматривается» в качестве варианта действий. Байден выразил надежду на то, что уже в пятницу он сможет назвать дату многосторонних переговоров России со странами НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины.

Обращаясь к журналистам в Белом доме, Байден заявил, что во время переговоров в виртуальном режиме с российским президентом, которые состоялись во вторник и длились более двух часов, он ясно дал понять Владимиру Путину, что в случае вторжения в Украину Запад введет против России жесткие экономические санкции, которые ранее никогда не применялись. Байден выразил уверенность, что Путин осознал тяжесть возможных последствий.

«Я не прибегал к крепким выражениям, – сказал Байден, – Я очень ясно дал понять: если он [Путин] на самом деле вторгнется в Украину, то будут… серьезные последствия, экономические последствия, которых он никогда раньше не видел».

Президент добавил, что он ясно дал понять Путину, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине помощь в сфере обороны.

Байден заявил, что к пятнице он надеется объявить о проведении многосторонних переговоров на высоком уровне между Россией и, по крайней мере, четырьмя главными странами в блоке НАТО, чтобы «обсудить озабоченность России по поводу НАТО в целом», а также вопрос о «снижении накала на восточном фланге».

Байден сказал, что Соединенные Штаты имеют моральные и юридические обязательства в части защиты союзников по НАТО в случае нападения на территорию любого из государств, входящих в альянс, но это обязательство не распространяется на Украину.