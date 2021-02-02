Госдепартамент: преследование Навального повлияет на политику США в отношении России

Официальные представители Госдепартамента и Белого дома подтвердили, что арест и заключение Навального в тюрьму станут одним из факторов, которые повлияют на будущие шаги Вашингтона, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Арест лидера российской оппозиции Алексея Навального, приговоренного сегодня московским судом к почти трем годам заключения, и массовые задержания участников мирных протестов будут учтены при определении будущего политического курса, проводимого США в отношении России. Об этом во вторник на пресс-брифинге сказал Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.

Отвечая на вопрос журналиста о том, отразятся ли последние действия Москвы на план привлечения России к ответственности, над которым США сейчас работают вместе с союзниками, Прайс ответил утвердительно.

Напомнив журналистам о том, что госсекретарь Энтони Блинкен уже осудил действия Кремля, Прайс добавил, что президент Джо Байден в одном из своих первых заявлений в качестве верховного главнокомандующего поручил разведсообществу дать полную оценку действий России.

«Как уже говорилось, под этим подразумевается взлом SolarWinds, вмешательство Москвы в американские выборы 2020 года, применение химического оружия против Навального и предполагаемые предложения вознаграждения (талибам) за убийство американских солдат в Афганистане. Эта работа все еще продолжается. За этим наблюдает директор Национальной разведки. Эти опасения… лежат в основе данного обзора, и мы будем учитывать это при определении следующих шагов», – заявил Прайс.

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон будет пристально наблюдать за ухудшением ситуации с правами человека в России. Особое внимание будет уделено «тому, что произошло с господином Навальным, массовым задержаниям тех, кто отважно вышел на улицы после его ареста. Конечно, все это будет учтено при определении соответствующего политического курса», – заверил представитель Госдепартамента.

Во вторник днем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также упомянула о том, что разведсообщество по поручению президента сейчас составляет полный обзор всех неправомерных действий, совершенных в последнее время Москвой. Псаки уточнила, что арест и заключение в тюрьму Навального станет одним из факторов, которые определят ориентиры будущей политики США в отношении России.