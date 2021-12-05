«Вашингтон Пост» сообщает, что получила разведданные о подготовке вторжения России в Украину

Разведслужбы США, как утверждает издание, нашли подтверждение тому, что Кремль готовит военное вторжение в Украину, передает Русская служба «Голоса Америки».

Американская разведка установила, что Кремль разрабатывает вторжение в Украину сразу на нескольких фронтах, с количеством войск, которое может достигать 175 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает в пятничной статье на своем сайте влиятельная «Вашингтон пост».

Массовая передислокация военных подразделений и техники, которую осуществляет Россия у границ с Украиной, заставила страны Европы начать всерьез волноваться по поводу возможной новой войны на европейском континенте.

По утверждению издания, официальный чиновник администрации США, пожелавший остаться инкогнито, заявил репортерам, что Кремль «планирует военное наступление на Украину уже в 2022 году, с использованием до ста батальонов», чей личный состав может превышать нынешние, сконцентрированные у границы с Украиной, войска в два раза.

«Вашингтон Пост» сообщает, что она получила в свое распоряжение рассекреченные данные, включая сделанные за последний месяц со спутников фотографии, на которых видно скопление российских вооруженных сил в четырех районах вблизи границы. Сообщается также, что на данный момент число боевых тактических групп РФ в указанных местах составляет примерно полсотни, не считая «только что прибывших» туда танков и артиллерии.

В отличие от данных военного командования Украины, которое оценивает численность передислоцированных российских войск в 94 тысячи, американская разведка говорит о 70 тысячах, но допускает увеличение до 175 тысяч солдат и офицеров. Отмечается, что указанные части находятся в постоянном движении в направлении к границе и обратно, судя по всему – с целью запутать наблюдателей и не выдать своих реальных боевых задач.

Все эти сообщения укладываются в один ряд с заявлениями, которые сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время и после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме на этой неделе. Блинкен тоже указал на «свидетельства планов России осуществить значительные агрессивные шаги против Украины», и предупредил, что и Москва, и Киев должны выполнить свои обязательства в рамках Минского мирного процесса 2014 года, который был разработан, чтобы положить конец войне между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными силами на востоке Украины.

Вашингтон готов содействовать этому, добавил госсекретарь США, но «если Россия решит продолжить конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия», включая масштабные экономические санкции.

В этой связи, официальный представитель Белого дома Джен Псаки отвергла идею о том, что Соединенные Штаты должны пойти навстречу Кремлю и гарантировать, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет включена в состав НАТО.