Бывшему президенту Дональду Трампа приходится иметь дело с целым рядом расследований в его отношении в связи с восстанием в Капитолии 6 января. Это два крупных уголовных расследования – одно в Нью-Йорке и одно в Джорджии, сообщает NBCB. Судебные процессы касаются обвинений в сексуальном насилии, спора из-за наследства и вопросов о том, следует ли привлекать его к личной ответственности за подстрекательство к восстанию.

Как известно, сам Трамп давно все расследования в отношении себя называет политически мотивированной «охотой на ведьм».

В Нью-Йорке прокуратура расследует дела бывшего президента по делу, в результате которого были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве против компании Trump Organization и ее финансового директора. Следователи выясняют, вводила ли Trump Organization в заблуждение банки или налоговый орган относительно стоимости активов компании, чтобы получить выгодные условия займа, или минимизируя эти активы, чтобы получить экономию на налогах.

А в Джорджии идет расследование возможных попыток вмешательства в выборы в штате в 2020 году. Расследование включает телефонный разговор 2 января между Трампом и секретарем штата Раффенспергером, в котором 45 президент неоднократно утверждал, что госсекретарь-республиканец может изменить подтвержденные результаты президентских выборов. Известные слова Трампа из записи разговора “Я просто хочу найти 11780 голосов, что на единицу больше, чем у нас. Потому что мы выиграли штат” были опубликованы различными СМИ.

Кроме этих расследований команде адвокатов Дональда Трампа проходится отбиваться от ряда судебных исков от его бизнес-партнеров, полицейских, демократов и др., среди которых иски о клевете, иск от племянницы о вымогательстве у нее миллионов долларов наследства.