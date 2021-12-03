Россиянин осужден за предоставление хостинга киберпреступникам

1 декабря 34-летний россиянин Александр Гричишкин (Aleksandr Grichishkin) был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за предоставление услуг «пуленепробиваемого хостинга», которыми пользовались киберпреступники в период с 2009 по 2015 год для распространения вредоносных программ и атак на финансовые учреждения и жертв по всей территории Соединенных Штатов, сообщает Департамент Юстиции.

Согласно судебным документам, Гричишкин был основателем и руководителем хостинговой организации, которая арендовала IP-адреса, серверы и домены для клиентов-киберпреступников, которые использовали эту техническую инфраструктуру для распространения вредоносных программ, которые позволяли им получать доступ к компьютерам жертв, формировать бот-сети и красть банковские данные для использования в мошенничестве.

Гричишкин и его сообщники признали себя виновными в сговоре с целью участия в коррумпированной организации, находящейся под влиянием рэкетира.