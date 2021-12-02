В Сан-Франциско стремятся бороться с кризисом передозировки наркотиков

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид заявила об этом в эфире телеканала NBC. В городе от передозировки наркотиками умерли 545 человек, большинство из них произошло в районе Тендерлойн, где торговля наркотиками и их употребление происходят практически открыто.

Брид сказала, что она работает над кризисом: “мы отправляем полицию, мы отправляем бригады на уборку… Наши полицейские производят аресты. Это ошеломляет. Нам нужна не только помощь местных правоохранительных органов.”

Полиция заявила, что ожидает увеличить присутствие полицейских в Тендерлойне.

Ранее сообщалось о планах местных властей по созданию специализированных клиник, где зависимые смогут безопасно употреблять наркотики, а бросивших наркотики предлогалось поощрять финансово.