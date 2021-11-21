На шоссе I-5 из инкассаторской машины рассыпались деньги

Рано утром в пятницу из инкассаторского броневика рассыпались деньги и завалили дорогу у города Карлсбад, несколько водителей остановились и собирали их. В основном это были купюры номиналом 1 и 20 долларов.

Бронированная машина направлялась из Сан-Диего в офис Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corp., FDIC).

CHP предупредил всех, кто собирал рассыпавшуюся наличность, что им могут быть предъявлены обвинения. На месте происшествия два человека, которые предположительно собирали деньги, были задержаны.

Часть денег люди уже вернули, сообщает CHP.