В штате Вашингтон расследуется убийство молодого христианского музыканта

Друзья собирают средства на GoFundMe для помощи семьи Дэнни Шура (Danny Shur), который бы убит при невыясненных обстоятельствах. С 26 августа он был объявлен пропавшим без вести, а 24 сентября было найдено его тело в лесной местности недалеко от Олимпии, штат Вашингтон.

Коронер округа установил, что Дэнни Шур получил множественные ножевые ранения и скончался в результате убийства.

Детективы ведут расследование убийства и просят всех, кто может иметь информацию по этому делу, связаться с ними. По данным полиции Рентона, Дэнни Шур часто покупал и продавал автомобили и, возможно, имел тесные отношения с региональными автомобильными клубами. Семья Дэнни надеется на торжество справедливости.

Друзья призывают всех “объединиться и обеспечить финансовое благополучие семье Дэнни”. Получателем пожертвований указан отец Дэнни, Руслан Шур.

Сообщается, что Даниил являлся внуком пастора украинской церкви и играл на музыкальных инструментах в церкви.