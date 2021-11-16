В Ванкувере арестованы несколько русскоязычных мужчины по обвинению в сексуальном насилии. “Славянскому Сакраменто”, в частности, удалось узнать о содержании в тюрьме округа Кларк некого Богданова Артура, который подозревается в изнасиловании третьей степени.

Он был арестован в сентябре этого года, и, согласно информации шерифа округа, выйдет на свободу в январе 2022 г.

Кроме этого стало известно о задержании Игоря Чмута, которому также инкриминируется изнасилование. Он тоже содержится в тюрьме округа Кларк с возможностью выхода под залог в $100 тыс. Чмут был арестован правоохранительными органами в ноябре этого года.

Также в тюрьме округа находятся некий Юхимец Ян Михайлович и Зидрашко Даниил, оба были арестованы по обвинению в изнасиловании ребенка. Последнему потребовался переводчик с русского языка.